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Tyler, the Creator объяснил, как слушать его новый альбом CHROMAKOPIA

Хип-хоп-артист Tyler, the Creator в своих социальных сетях дал поклонникам инструкцию, как знакомиться с его свежей пластинкой CHROMAKOPIA.

Источник: Звук

Хип-хоп-артист Tyler, the Creator в своих социальных сетях дал поклонникам инструкцию, как знакомиться с его свежей пластинкой CHROMAKOPIA.

По мнению рэпера, лонгплей стоит послушать сразу полностью, «без ожиданий, отвлекающих факторов, проверки текстов песен и социальных сетей, засоряющих мозг».

В 14-трековый альбом вошли фиты с Childish Gambino, Lil Wayne, ScHoolboy Q, Teezo Touchdown, GloRilla, Sexxy Red, Дэниэл Сизар, Willow и Doechii. Как признался Тайлер, работа посвящена взрослению и постепенному пониманию жизни.