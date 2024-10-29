Tyler, the Creator объяснил, как слушать его новый альбом CHROMAKOPIA

Хип-хоп-артист Tyler, the Creator в своих социальных сетях дал поклонникам инструкцию, как знакомиться с его свежей пластинкой CHROMAKOPIA.
По мнению рэпера, лонгплей стоит послушать сразу полностью, «без ожиданий, отвлекающих факторов, проверки текстов песен и социальных сетей, засоряющих мозг».
В 14-трековый альбом вошли фиты с Childish Gambino, Lil Wayne, ScHoolboy Q, Teezo Touchdown, GloRilla, Sexxy Red, Дэниэл Сизар, Willow и Doechii. Как признался Тайлер, работа посвящена взрослению и постепенному пониманию жизни.