В канализации Сочи нашли голое тело пропавшей блогерши Кристины Рэй

Тело без одежды долго пролежало в воде, личность предварительно установили по татуировкам (у погибшей они были на голове). Девушке было 35 лет, ~ее не могли найти больше месяца~, с 28 сентября. Рэй перестала выходить на связь после того, как ушла искать наркотики. Блогер долго страдала от зависимости, родные собрались положить ее на реабилитацию, но не успели. За несколько дней до пропажи семья сообщила Рэй, что ей предстоит отправиться в рехаб.