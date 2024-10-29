Неизвестные вандалы повредили две спортивные площадки в Таганроге

Как оказалось, указанные локации были обустроены в 2020 году в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе». За четыре года там «неоднократно меняли сетки и разбитые баскетбольные щиты». В 2024 году были отремонтированы футбольные ворота и баскетбольные стойки.