Неизвестные вандалы повредили две спортивные площадки в Таганроге

В Таганроге вандалы повредили две спортивные площадки, которые содержались в опрятном виде и периодически обновлялись. Пост о случившемся опубликовали представители МАУ «Стадион Торпедо».
На площадке в переулке 1-м Новом, 12 после налета хулиганов пропали футбольные сетки, антивандальная баскетбольная сетка, а также горизонтальные и вертикальные стойки футбольных ворот.
На Чехова, 353 неизвестные испортили баскетбольные щиты, разрисовали один и разломали второй. Также на этой площадке теперь нет сетки, отломаны стойки ворот.
— Такое небрежное отношение сокращает срок безопасной эксплуатации площадок, — отметили в МАУ «Стадион Торпедо».
Как оказалось, указанные локации были обустроены в 2020 году в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе». За четыре года там «неоднократно меняли сетки и разбитые баскетбольные щиты». В 2024 году были отремонтированы футбольные ворота и баскетбольные стойки.