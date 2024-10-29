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Неизвестные вандалы повредили две спортивные площадки в Таганроге

Хулиганы разломали ворота и похитили сетки на спортплощадках в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге вандалы повредили две спортивные площадки, которые содержались в опрятном виде и периодически обновлялись. Пост о случившемся опубликовали представители МАУ «Стадион Торпедо».

На площадке в переулке 1-м Новом, 12 после налета хулиганов пропали футбольные сетки, антивандальная баскетбольная сетка, а также горизонтальные и вертикальные стойки футбольных ворот.

На Чехова, 353 неизвестные испортили баскетбольные щиты, разрисовали один и разломали второй. Также на этой площадке теперь нет сетки, отломаны стойки ворот.

— Такое небрежное отношение сокращает срок безопасной эксплуатации площадок, — отметили в МАУ «Стадион Торпедо».

Как оказалось, указанные локации были обустроены в 2020 году в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе». За четыре года там «неоднократно меняли сетки и разбитые баскетбольные щиты». В 2024 году были отремонтированы футбольные ворота и баскетбольные стойки.