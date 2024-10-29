Жителей Сочи предупредили об отключении воды

На магистральном водоводе в Адлерском районе Сочи проведут ремонтные работы для предотвращения аварийной ситуации. Повреждение трубы диаметром 500 миллиметров обнаружили во время проверки состояния коммуникаций.
По этому водоводу чистая питьевая вода поступает в дома 40 тысяч сочинцев, а также в социально-значимые объекты и санаторно-курортные предприятия.
Для осуществления необходимых работ насосные станции района остановят в 20:00 29 октября. Устранить аварийные участки планируют до утра 30 октября.
«На время ремонта водовода перебои с водоснабжением будут наблюдаться у абонентов, проживающих в пределах границ от реки Кудепста до реки Мзымта», — рассказали в коммунальной службе.
Жителей просят запастись водой. Отмечается также, что ее подвоз в первую очередь будет организован к социально значимым объектам.
Ранее сообщалось, что жители Сочи могут подать заявку для раннего запуска отопления.