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Жителей Сочи предупредили об отключении воды

Запастись водой призвали жителей Адлера.

Источник: Комсомольская правда

На магистральном водоводе в Адлерском районе Сочи проведут ремонтные работы для предотвращения аварийной ситуации. Повреждение трубы диаметром 500 миллиметров обнаружили во время проверки состояния коммуникаций.

По этому водоводу чистая питьевая вода поступает в дома 40 тысяч сочинцев, а также в социально-значимые объекты и санаторно-курортные предприятия.

Для осуществления необходимых работ насосные станции района остановят в 20:00 29 октября. Устранить аварийные участки планируют до утра 30 октября.

«На время ремонта водовода перебои с водоснабжением будут наблюдаться у абонентов, проживающих в пределах границ от реки Кудепста до реки Мзымта», — рассказали в коммунальной службе.

Жителей просят запастись водой. Отмечается также, что ее подвоз в первую очередь будет организован к социально значимым объектам.

Ранее сообщалось, что жители Сочи могут подать заявку для раннего запуска отопления.

ЖКХ