Лучшие фото 29 октября

Кадет на церемонии в честь покойного героя-повстанца Камило Сьенфуэгоса, который пропал без вести во время полета в октябре 1959 года, Гавана, Куба.
Рабочий на небольшой лодке собирает мусор на озере Грабовичко во время операции по очистке дамбы от отходов, накопившихся после наводнений, которые смыли огромное количество мусора в Грабовице, Босния и Герцеговина.
Закат в небе над международным аэропортом имени Рафика Харири в Бейруте, пригород Дахия остается во тьме после израильских авиаударов.
Мужчина выглядывает из ресторана в контейнере возле художественной скульптуры, изображающей спящего китайского астронавта, в художественном районе Сунчжуан на востоке Пекина.
Посетители на выставке цветов «Бал хризантем» в Никитском ботаническом саду в Ялте.
Участница Международной выставки «Некрополь World Russia 2024» в Москве.
Индиец бежит по окутанному густым смогом Раджпату в индийском Нью-Дели. По данным Центрального Управления по контролю за загрязнением окружающей среды (CPCB), индекс качества воздуха в Дели и Национальном столичном регионе опустился до категории «тяжелый» и «очень плохой».
Фермер собирает бархатцы во время высокого спроса на цветы для фестиваля Тихар в Непале.