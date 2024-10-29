Олбани
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лучшие фото 29 октября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Кадет на церемонии в честь покойного героя-повстанца Камило Сьенфуэгоса, который пропал без вести во время полета в октябре 1959 года, Гавана, Куба.

Источник: Reuters

Рабочий на небольшой лодке собирает мусор на озере Грабовичко во время операции по очистке дамбы от отходов, накопившихся после наводнений, которые смыли огромное количество мусора в Грабовице, Босния и Герцеговина.

Источник: Reuters

Закат в небе над международным аэропортом имени Рафика Харири в Бейруте, пригород Дахия остается во тьме после израильских авиаударов.

Источник: AP 2024

Мужчина выглядывает из ресторана в контейнере возле художественной скульптуры, изображающей спящего китайского астронавта, в художественном районе Сунчжуан на востоке Пекина.

Источник: AP 2024

Посетители на выставке цветов «Бал хризантем» в Никитском ботаническом саду в Ялте.

Источник: РИА "Новости"

Участница Международной выставки «Некрополь World Russia 2024» в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Индиец бежит по окутанному густым смогом Раджпату в индийском Нью-Дели. По данным Центрального Управления по контролю за загрязнением окружающей среды (CPCB), индекс качества воздуха в Дели и Национальном столичном регионе опустился до категории «тяжелый» и «очень плохой».

Источник: RAJAT GUPTA/EPA/ТАСС

Фермер собирает бархатцы во время высокого спроса на цветы для фестиваля Тихар в Непале.

Источник: Zuma/TASS