ЦИК зарегистрировал инициативную группу выдвижения Лукашенко на пост президента

А 29 октября в ЦИК сказали, что инициативная группа по выдвижению Лукашенко кандидатом в президенты зарегистрирована на заседании. Инициативная группа будет заниматься сбором подписей избирателей в поддержку Александра Лукашенко, который предлагается для выдвижения кандидатом в президенты Беларуси.