ЦИК зарегистрировал инициативную группу выдвижения Лукашенко на пост президента

В Центральной избирательной комиссии сообщили о регистрации инициативной группы по выдвижению президента Беларуси Александра Лукашенко кандидатом в президенты, пишет БелТА.
Еще 26 октября стало известно, что инициативная группа Лукашенко подала документы на регистрацию в ЦИК.
А 29 октября в ЦИК сказали, что инициативная группа по выдвижению Лукашенко кандидатом в президенты зарегистрирована на заседании. Инициативная группа будет заниматься сбором подписей избирателей в поддержку Александра Лукашенко, который предлагается для выдвижения кандидатом в президенты Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко заявил о решении баллотироваться на пост президента в 2025 году. Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил главную предвыборную задачу: «Прыгать выше головы». И также белорусский лидер дал совет кандидатам в президенты.