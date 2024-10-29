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ЦИК зарегистрировал инициативную группу выдвижения Лукашенко на пост президента

ЦИК: инициативная группа по выдвижения Лукашенко на пост президента зарегистрирована.

Источник: Комсомольская правда

В Центральной избирательной комиссии сообщили о регистрации инициативной группы по выдвижению президента Беларуси Александра Лукашенко кандидатом в президенты, пишет БелТА.

Еще 26 октября стало известно, что инициативная группа Лукашенко подала документы на регистрацию в ЦИК.

А 29 октября в ЦИК сказали, что инициативная группа по выдвижению Лукашенко кандидатом в президенты зарегистрирована на заседании. Инициативная группа будет заниматься сбором подписей избирателей в поддержку Александра Лукашенко, который предлагается для выдвижения кандидатом в президенты Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко заявил о решении баллотироваться на пост президента в 2025 году. Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил главную предвыборную задачу: «Прыгать выше головы». И также белорусский лидер дал совет кандидатам в президенты.