Жители Башкирии из-за праздника получат выплаты раньше срока

В Башкирии изменятся даты выплат пособий и пенсий. Это связано с тем, что на следующей неделе страна празднует День единства.
Так, первые пенсии перечислят 1 и 2 ноября. Далее доставка будет осуществляться по установленному графику, сообщили в пресс-службе регионального СФР.
Также раньше срока выплатят пособие на детей. Выплата за октябрь запланирована на второе число.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.