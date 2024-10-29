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Жители Башкирии из-за праздника получат выплаты раньше срока

Пенсии и пособия в Башкирии перечислят до праздника.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии изменятся даты выплат пособий и пенсий. Это связано с тем, что на следующей неделе страна празднует День единства.

Так, первые пенсии перечислят 1 и 2 ноября. Далее доставка будет осуществляться по установленному графику, сообщили в пресс-службе регионального СФР.

Также раньше срока выплатят пособие на детей. Выплата за октябрь запланирована на второе число.

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