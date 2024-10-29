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Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предпочитает одежду отечественных брендов

За обновками глава города ходит в обычные ТЦ.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предпочитает носить одежду отечественных брендов. Об это глава города сообщил на встрече с представителями средств массовой информации 29 октября.

Юрий Шалабаев обновляет гардероб в обычных магазинах городских торговых центров. Глава Нижнего Новгорода добавил, что суперлюксовой одежды у него нет.

«Если есть отечественные вещи, беру их. Если нет, беру то, что есть. Особое внимание одежде не уделяю», — поделился мэр.

Напомним, адресный план раскопок создадут в Нижнем Новгороде в 2025 году. Он будет включать в себя как краткосрочные, так среднесрочные работы.