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Под Ростовом мужчина насмерть забил топором неприятеля

В Константиновском районе из-за давних ссор мужчина зарубил знакомого.

Источник: Комсомольская правда

В Константиновском районе Ростовской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве знакомого. Об этом сообщили в донском следкоме.

В ведомстве отметили, что 27 октября в станице Богоявленской из-за давних ссор дончанин зарубил топором знакомого. Его он бил по голове и шее. От полученных травм тот умер на месте.

После задержания подозреваемый свою вину признал полностью. Также на месте преступления он дал показания. Сейчас он находится под стражей. По статье «Убийство» ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.