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Ростовчане заключили по Программе долгосрочных сбережений 23 тысячи договоров

Было открыто счетов на сумму более 1 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области за 9 месяцев 2024 года открыли по Программе долгосрочных сбережений 23 тысячи договоров более чем на 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные СберНПФ.

Статистика показывает, что чаще инструментами программы пользуются женщины. При этом в 8 из 10 случае ПДС-копилки были открыты в отделениях банка. Но в последнее время выросла доля тех, кто сделал это онлайн — через сайт или мобильное приложение.

— Умение копить и инвестировать во многом определяет финансовое будущее человека. В этом году у жителей страны появился еще один государственный инструмент, позволяющий увеличивать свой капитал, — Программа долгосрочных сбережений. В Ростовской области к ней отнеслись с большим интересом: донской регион вошел в десятку субъектов России по количеству открытых ПДС-копилок, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

Напомним, что Программа долгосрочных сбережений, утвержденная Президентом РФ в прошлом году, позволяющая получать гражданам дополнительный доход в будущем, заработала в России с 1 января 2024 года.