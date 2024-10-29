Ростовчане заключили по Программе долгосрочных сбережений 23 тысячи договоров

Жители Ростовской области за 9 месяцев 2024 года открыли по Программе долгосрочных сбережений 23 тысячи договоров более чем на 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные СберНПФ.
Статистика показывает, что чаще инструментами программы пользуются женщины. При этом в 8 из 10 случае ПДС-копилки были открыты в отделениях банка. Но в последнее время выросла доля тех, кто сделал это онлайн — через сайт или мобильное приложение.
— Умение копить и инвестировать во многом определяет финансовое будущее человека. В этом году у жителей страны появился еще один государственный инструмент, позволяющий увеличивать свой капитал, — Программа долгосрочных сбережений. В Ростовской области к ней отнеслись с большим интересом: донской регион вошел в десятку субъектов России по количеству открытых ПДС-копилок, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Напомним, что Программа долгосрочных сбережений, утвержденная Президентом РФ в прошлом году, позволяющая получать гражданам дополнительный доход в будущем, заработала в России с 1 января 2024 года.