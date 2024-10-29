«Родители скрывали от отца письма и открытки из Читы, а родство подтвердил тест ДНК». Мужчина 70 лет искал отца, а нашел братьев в Беларуси на шоу Андрея Малахова

В программе «Малахов», которая вышла на телеканале «Россия 1», рассказали историю семьи белоруса Михаила Крашевского, которого всю жизнь мечтал увидеть его сын из Читы — Станислав Мясников.
Во время телешоу Станислав, который вскоре отпразднует 70-летие, узнал, что его отец Михаил Крашевский умер. Но редакторы программы нашли в Беларуси братьев Станислава — Александра и Петра. Родные люди, будучи уже в почтенном возрасте, впервые встретились.
Возможно, Станислав Мясников и его дочь Ольга ничего бы и не узнали о судьбе своего отца и дедушки, если бы не решение обратиться в программу «Малахов».
Станислав и Ольга обратились с просьбой найти их родных в Беларуси. Фото: кадр видео программы «Малахов».
— С самого раннего детства я очень хочу найти своего дедушку, — сказала Ольга. — Я себе дала слово, что должна найти отца папы.
Станислав Михайлович Мясников никогда не видел своего отца, но знал о нем со слов мамы Людмилы. История знакомства Людмилы и Михаила Крашевского началась в начале 1950-х.
— Дедушка проходил службу в поселке Атамановка (недалеко от Читы), в автомобильном батальоне. Это были 1953−1955 годы, — рассказывает Ольга. — Они познакомились с бабушкой на танцах и закрутилась история.
Михаил служил в Чите. Фото: кадр видео программы «Малахов».
Заканчивая службу и отправляясь домой, Михаил Крашевский знал, что Людмила беременна.
— Видимо, обещал вернуться. Мама писали ему несколько писем, отправляла фотографию, когда мне уже год был, — сказал Станислав.
Михаил встретился с Людмилой в начале 1950-х. Фото: кадр видео программы «Малахов».
Письма и фото дошли до Беларуси.
— Пришли письма от его матери. Они ее звали, но она вроде побоялась. Если бы он пригласил, то, конечно, поехала бы она, — продолжил вспоминать Станислав.
Он признался, что было тяжело жить без отца. Мальчик очень хотел увидеть папу, но жизнь шла своим чередом. Станислав Мясников создал свою семью, вырастил детей, стал уже прадедушкой. Однако желание увидеть отца и узнать о его судьбе не пропало.
В семейном альбоме бережно хранилась единственная фотография Михаила Крашевского, которую он сделал еще во время срочной службы.
— Отца я видел только на фотографии, а воспитывался у дедушки с бабушкой. У меня обиды на него нет, — сказал Станислав Михайлович. — Мать обижалась, а у меня какая может быть обида? Дал мне жизнь. Я создал семью, дети у меня прекрасные, внуки, правнуки/
Вот с таким чувством он и ждал встречи с отцом.
— Я прошу разыскать моего отца. 70 лет его ищу и мечтаю увидеть. Для меня это сердечная боль. И мои дети мечтают его увидеть. У меня не было отца, а у них деда, — обратился он на ТВ.
Редакторы и корреспонденты программы после длительных поисков вышли-таки на Михаила Петровича Крашевского. Он родился в 1931 году в деревне Киевец, что в Крупском районе Минской области.
Там удалось найти Александра и Петра — сыновей Михаила. Но Михаила Крашевского в живых уже нет.
Выяснилось, что 1950-х он женился на Надежде и в браке родились два сына.
Сын Александр рассказал, что отец незадолго до смерти хотел найти своего старшего сына из Читы и даже делал запросы. Так Александр и узнал, что у него есть брат.
— Я считаю, конечно, что совесть его мучила и он переживал, — сказал Александр.
Петр и Александр приехали на программу и встретились с родным братом Станиславом. Они крепко обнялись.
Станислав (слева) и Ольга встретились с Петром и Александром (справа). Фото: кадр видео программы «Малахов».
Еще до программы были проведены тесты ДНК и подтвердилось, что Петр, Александр и Станислав — родные братья по мужской линии.
Во время программы также выяснилось, что Людмила из Читы еще долго писала Михаилу в Беларусь. Отправлял открытки — поздравление с новым 1969 годом — отцу, бабушке и дедушке в белорусскую деревню и юный Станислав. Родные Михаила Крашевского их нашли и показали во время программы.
Ребенок тогда подписал поздравление так: «Ваш сын и внук Станислав, мне уже 13 лет». Родные Михаила говорят, что родители скрывали от Михаила письма и открытки из Читы.
И все-таки, пусть и в преклонном возрасте, но братья встретились и были этому очень рады.
Ранее мы писали, что знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски о кукольниках.