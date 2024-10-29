«Родители скрывали от отца письма и открытки из Читы, а родство подтвердил тест ДНК». Мужчина 70 лет искал отца, а нашел братьев в Беларуси на шоу Андрея Малахова

— Отца я видел только на фотографии, а воспитывался у дедушки с бабушкой. У меня обиды на него нет, — сказал Станислав Михайлович. — Мать обижалась, а у меня какая может быть обида? Дал мне жизнь. Я создал семью, дети у меня прекрасные, внуки, правнуки/