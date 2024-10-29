Омич заплатит более 900 тысяч за неуплату таможенного сбора

В 2022 году мужчина приобрёл три автомобиля в Республике Казахстан. За каждый из них он заплатил утилизационный сбор в размере 3 400 рублей. Как оказалось, в декларации он не указал, что автомобили покупались для сбыта. В результате проверки таможенными органами были выявлены сделки, которые привели к взысканию в бюджет более миллиона рублей.