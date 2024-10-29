Омич заплатит более 900 тысяч за неуплату таможенного сбора

В Омске мужчина, пытаясь заработать на продажах автомобилей, сам оказался в большом финансовом минусе. В пресс-службе Куйбышевского районного суда города Омска сообщили о завершении судебного процесса по иску, который был подан таможенными органами против жителя Омска.
В 2022 году мужчина приобрёл три автомобиля в Республике Казахстан. За каждый из них он заплатил утилизационный сбор в размере 3 400 рублей. Как оказалось, в декларации он не указал, что автомобили покупались для сбыта. В результате проверки таможенными органами были выявлены сделки, которые привели к взысканию в бюджет более миллиона рублей.
«Суд согласился с доводами таможенных органов о неполной уплате ответчиком утилизационного сбора, правомерности его доначисления в ходе таможенной проверки и верности произведённых расчётов. Иск был удовлетворён. С ответчика взыскали утилизационный сбор и пени в общей сумме 914 000 рублей. В удовлетворении встречного иска было отказано», — сообщили в суде.
Омский областной суд оставил решение Куйбышевского районного суда города Омска без изменений.