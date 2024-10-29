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Следком озвучил приоритетную версию отравления детей под Красноярском

Смерть четверых детей и тяжелое состояние взрослых могли быть вызваны отравлением инсектицидным средством, сообщают «Известия» со ссылкой на СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Скорая помощь.
Источник: Shutterstock

21 сентября в регионе при приеме пищи отравились четверо детей и двое взрослых. Все дети в результате отравления скончались, их родители попали в больницу и пришли в сознание лишь спустя несколько дней после госпитализации.

По итогам происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть»).

Опрошенные родители погибших детей рассказали следователям, что не добавляли какие-либо вещества в пищу, а употребленные за ужином продукты купили в местном магазине. Позже появилась информация, что жилище семьи незадолго до отравления детей и взрослых обрабатывалось дихлофосом.

Следственные органы получили результаты проведенных после изъятия с места происшествия предметов. Установлено, что на поверхности посуды находились компоненты инсектицидного средства. По предварительной версии, попадание данного средства в пищу и могло стать причиной трагедии.