Следком озвучил приоритетную версию отравления детей под Красноярском

21 сентября в регионе при приеме пищи отравились четверо детей и двое взрослых. Все дети в результате отравления скончались, их родители попали в больницу и пришли в сознание лишь спустя несколько дней после госпитализации.
По итогам происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть»).
Опрошенные родители погибших детей рассказали следователям, что не добавляли какие-либо вещества в пищу, а употребленные за ужином продукты купили в местном магазине. Позже появилась информация, что жилище семьи незадолго до отравления детей и взрослых обрабатывалось дихлофосом.
Следственные органы получили результаты проведенных после изъятия с места происшествия предметов. Установлено, что на поверхности посуды находились компоненты инсектицидного средства. По предварительной версии, попадание данного средства в пищу и могло стать причиной трагедии.