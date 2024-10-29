Миграционные рейды провели в автобусах и на рынках Ростовской области

Двух граждан привлекли к административной ответственности. Еще одного человека заподозрили в использовании поддельного бланка, это уже уголовное преступление (ч.3 ст. 327 УК РФ). Также среди опрошенных были люди, которые незаконно работали на территории России, их оштрафовали.