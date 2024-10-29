Миграционные рейды провели в автобусах и на рынках Ростовской области

Миграционные рейды провели на торговых площадках Кировского и Первомайского районов Ростова-на-Дону. Также контрольные меры коснулись рейсовых автобусов в Аксайском районе, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По данным полиции, в Ростове-на-Дону выявили шестерых нарушителей режима пребывания в стране. При этом оказалось, что один из иностранцев не достиг 18-летнего возраста. Молодого человека поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних.
Двух граждан привлекли к административной ответственности. Еще одного человека заподозрили в использовании поддельного бланка, это уже уголовное преступление (ч.3 ст. 327 УК РФ). Также среди опрошенных были люди, которые незаконно работали на территории России, их оштрафовали.
Во время осмотра рейсовых автобусов обнаружили 27 нарушителей миграционных правил. Было зафиксировано 28 случаев несоблюдения закона. В том числе, некоторых уличили в затягивании сроков обращения за выдачей патента и в «оказании услуг иностранному гражданину, незаконно находящемуся на территории Российской Федерации».
В полиции подчеркивают, что подобные проверочные рейды проводятся в целях безопасности и поддержания общественного порядка.