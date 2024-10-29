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Движение по улице Димитрова закроют в Воронеже почти на месяц

В Воронеже движение в районе дома № 2 г по улице Димитрова закроют в Воронеже почти на месяц.

Источник: РИА "Новости"

Об этом горожан сегодня, 29 октября, предупредили в пресс-службе городского управления дорожного хозяйства. Ограничения связаны с работами по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения при строительстве многоэтажки. Проезд закроют с 8.00 среды, 30 октября, и до 23.00 27 ноября. Для водителей организован объезд. Также автомобилистам стоит помнить, что вплоть до сегодняшнего вечера в Воронеже перекрыт участок улицы 25 Октября на участке от Бучкури до Чернышевского. Там коммунальщики проводят аварийно-восстановительные работы. По плану, открыть отрезок дороги должны сегодня после 20.00.