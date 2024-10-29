Новогодняя иллюминация на Ленина засияет 1 декабря

Совсем скоро улица Ленина станет пешеходной. С 10 ноября перекроют участок от площади Ленина до Советской. Машины снова смогут ездить по ней только после 10 февраля.
«Праздничную иллюминацию на Ленина будут монтировать с 10 по 30 ноября, а включат с 1 декабря», — сообщили в мэрии.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что новогоднее убранство улицы Ленина будет под круглосуточной охраной. В списке особо ценного имущества значатся арка «Входная группа», световой потолок «Афина», 50 светодиодных изделий «Ромбик», 20 искусственных елей и 20 монохромных шаров, семь «светящихся деревьев».