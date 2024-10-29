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Бывший барабанщик Black Sabbath Билл Уорд поделился своим стихотворением

Экс-ударник британской хеви-метал-группы Black Sabbath Билл Уорд опубликовал в соцсетях собственное стихотворение под названием It’s Near.

Источник: Звук

Экс-ударник британской хеви-метал-группы Black Sabbath Билл Уорд опубликовал в соцсетях собственное стихотворение под названием It’s Near.

В произведении с мистическими мотивами артист поздравляет «всех, кто верит» с наступающим Хэллоуином.

За последние годы Уорд поделился несколькими стихотворениями, посвященными пандемии и различным праздникам, — например, Дню благодарения и Рождеству. Предыдущим его сочинением стало Sunday Morning в начале октября.

Ранее басист Black Sabbath Гизер Батлер заявил, что коллектив не может воссоединиться из-за нежелания Билла.