Создан первый в РФ инжектор тяжелого класса

САРАТОВ, 29 октября. /ТАСС/. Первый в России инжектор тяжелого класса для нефтегазодобывающей отрасли создали в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленности и энергетики региона.
«Специалисты инженерно-технического центра компании “Фракджет-Волга” создали оборудование с тянущим усилием 63 тонны, что значительно превысило возможности имевшихся на российском рынке установок», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что ранее максимум составлял 45 тонн.
Как пояснили в министерстве, инжекторы применяют в добыче нефти и газа для спуска в скважину или подъема установки гибких насосно-компрессорных труб. Решение инженеров из Саратовской области позволит работать с более сложными скважинами, в том числе с протяженными горизонтами — более 1 500 м — и нестандартной геометрией ствола. Для таких скважин нужны гибкие насосно-компрессорные трубы большего диаметра — 60,3 и 66,7 мм. Это требует от инжектора повышенной грузоподъемности, отметили в ведомстве.
«По данным компании, новое оборудование позволит проводить более сложные операции на скважинах, открывая доступ к ранее недостижимым запасам углеводородов», — добавили в пресс-службе.