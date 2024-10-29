Создан первый в РФ инжектор тяжелого класса

Как пояснили в министерстве, инжекторы применяют в добыче нефти и газа для спуска в скважину или подъема установки гибких насосно-компрессорных труб. Решение инженеров из Саратовской области позволит работать с более сложными скважинами, в том числе с протяженными горизонтами — более 1 500 м — и нестандартной геометрией ствола. Для таких скважин нужны гибкие насосно-компрессорные трубы большего диаметра — 60,3 и 66,7 мм. Это требует от инжектора повышенной грузоподъемности, отметили в ведомстве.