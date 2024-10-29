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ЦИК отказал в регистрации инициативных групп двух кандидатов в президенты

ЦИК Беларуси не зарегистрировал инициативные группы двух кандидатов в президенты.

Источник: Комсомольская правда

Центральная избирательная комиссия на заседании 29 октября отказала в регистрации двум инициативным группам по выдвижению кандидатов в президенты Беларуси, передает БелТА.

В частности, сообщается, что ЦИК не зарегистрировал две инициативные группы граждан по поддержке выдвижения кандидатов в президенты. Так, ЦИК отказал в регистрации инициативных групп граждан в поддержку Александра Дроздова и Юрия Губаревича.

Например, инициативную группу Дроздова не зарегистрировали из-за того, что не были предоставлены документы о составе инициативной группы. А представители Губаревича, вообще, нарушили порядок предоставления документов в ЦИК, так как прислали их по электронной почте, что не предусматривает избирательное законодательство Беларуси.

Также сообщили, что ЦИК зарегистрировал инициативную группу выдвижения Лукашенко на пост президента.

Ранее Александр Лукашенко заявил о решении баллотироваться на пост президента в 2025 году. Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил главную предвыборную задачу: «Прыгать выше головы». И также белорусский лидер дал совет кандидатам в президенты.