ЦИК отказал в регистрации инициативных групп двух кандидатов в президенты

Например, инициативную группу Дроздова не зарегистрировали из-за того, что не были предоставлены документы о составе инициативной группы. А представители Губаревича, вообще, нарушили порядок предоставления документов в ЦИК, так как прислали их по электронной почте, что не предусматривает избирательное законодательство Беларуси.