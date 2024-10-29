«Трое опрокинулись в лодке». Спасатели ОСВОД ведут поиски пропавшего рыбака под Верхнедвинском

В Верхнедвинском районе сотрудники ОСВОД ведут поисковые работы, сообщил телеграм-канал общества.
Так, 29 октября осводовцы проводят поисковые работы в Витебской области. Установлено, что во время рыбалки 28 октября на озере Освейском произошло опрокидывание в лодке. В судне было трое рыбаков, только один из которых был в спасательном жилете.
В итоге двое доплыли до берега и спаслись, а третий мужчина пропал.
— Для поиска третьего мужчины направлена маневренно-поисковая группа из Витебска, — прокомментировали в ОСВОД.
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