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«Трое опрокинулись в лодке». Спасатели ОСВОД ведут поиски пропавшего рыбака под Верхнедвинском

Трое рыбаков опрокинулись в лодке и один пропал под Верхнедвинском.

Источник: Комсомольская правда

В Верхнедвинском районе сотрудники ОСВОД ведут поисковые работы, сообщил телеграм-канал общества.

Так, 29 октября осводовцы проводят поисковые работы в Витебской области. Установлено, что во время рыбалки 28 октября на озере Освейском произошло опрокидывание в лодке. В судне было трое рыбаков, только один из которых был в спасательном жилете.

В итоге двое доплыли до берега и спаслись, а третий мужчина пропал.

— Для поиска третьего мужчины направлена маневренно-поисковая группа из Витебска, — прокомментировали в ОСВОД.

Еще мы писали, что белоруска делала фото и упала за борт лодки прямо на лопасти работающего мотора: «Получила рваные раны и открытые переломы».

Кроме того, мачеха хотела убить собаку брестчанки: «Привязали к дереву и оставили умирать».

Тем временем минский повар украл у таксиста деньги и спрятал их в нижнем белье.