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Более 3000 школьников Таганрога посетят осенью лагеря с дневным пребыванием

На каникулах для школьников Таганрога открыли 32 лагеря с дневным пребыванием.

Источник: Комсомольская правда

Более 3000 школьников Таганрога во время осенних каникул посетят лагеря с дневным пребыванием. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.

— В этом году лагеря с дневным пребыванием открыты в 32 образовательных организациях. Осенняя смена продлится пять дней, — написала Светлана Камбулова.

Обычно каждый школьный лагерь имеет свою направленность, например, патриотическую, спортивную или экологическую. Педагоги заранее продумали интересную программу с экскурсиями, квестами и конкурсами.

— Из городского бюджета были выделены средства на двухразовое питание для школьников. Уверена, для маленьких таганрожцев эти каникулы будут познавательными, веселыми, а самое главное безопасными, — добавила Светлана Камбулова.