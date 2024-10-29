Более 3000 школьников Таганрога посетят осенью лагеря с дневным пребыванием

Более 3000 школьников Таганрога во время осенних каникул посетят лагеря с дневным пребыванием. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.
— В этом году лагеря с дневным пребыванием открыты в 32 образовательных организациях. Осенняя смена продлится пять дней, — написала Светлана Камбулова.
Обычно каждый школьный лагерь имеет свою направленность, например, патриотическую, спортивную или экологическую. Педагоги заранее продумали интересную программу с экскурсиями, квестами и конкурсами.
— Из городского бюджета были выделены средства на двухразовое питание для школьников. Уверена, для маленьких таганрожцев эти каникулы будут познавательными, веселыми, а самое главное безопасными, — добавила Светлана Камбулова.