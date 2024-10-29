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Памятник Кенесары хану демонтируют в Астане

В 2024—2025 годах запланировано проведение реконструкции памятника Кенесары хана, расположенного на набережной реки Есиль. Для этого его сперва демонтируют, пишет NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Источник: culturemap.kz

Управление культуры города Астаны в Telegram-канале столичного акимата сообщает, что в целях сохранения историко-культурного наследия в 2024—2025 годах запланировано проведение реконструкции памятника Кенесары хана, расположенного на набережной реки Есиль.

Согласно результатам научно-технического обследования объект был признан аварийным. Фундамент объекта накренился, что представляет угрозу обрушения.

Демонтаж объекта начнется уже в ноябре текущего года. Сам объект после реконструкции планируется вернуть на место весной 2025 года.

Реконструкция включает выполнение следующих видов работ: демонтаж скульптуры и ее последующая реставрация, демонтаж постамента и прилегающей территории, монтаж буронабивного свайного поля, а также последующий монтаж конструкции и отделка постамента облицовочным материалом.