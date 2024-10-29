Омички шьют рукавички для СВО и передают бойцам

«Омичи на протяжении пяти лет активно принимают участие в нашем благотворительном фестивале. Вот и сейчас уже передали почти 200 вязаных изделий. Подготовить теплые вещи, которые будут направлены нуждающимся, можно до 15 ноября», — отметил первый заместитель главы администрации Центрального округа Николай Лось.