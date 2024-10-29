Омички шьют рукавички для СВО и передают бойцам

В центральном округе Омска проходит благотворительная акция по сбору теплых вещей для бойцов СВО. Около 200 вязаных изделий уже передали горожане в рамках фестиваля «Омички-рукавички». Носки, шерстяные варежки, вязаные балаклавы, носки и другие вязанные вещи можно принести по адресу ул. Герцена, дом 25 (Администрация ЦАО).
Сейчас сотрудники администрации уже упаковали для передачи бойцам и малоимущим омичам более 200 вещей, которые сделали своими руками жители округа. Участвуют как активисты КТОСов, так и обычные жители округа и школьники.
Вязаные подарки будут переданы бойцам с гуманитарным грузом. Часть вещей будут переданы малоимущим гражданам.
«Омичи на протяжении пяти лет активно принимают участие в нашем благотворительном фестивале. Вот и сейчас уже передали почти 200 вязаных изделий. Подготовить теплые вещи, которые будут направлены нуждающимся, можно до 15 ноября», — отметил первый заместитель главы администрации Центрального округа Николай Лось.
Заявки для участия в фестивале и изделия принимаются по адресу: ул. Герцена, 25, каб. 405, тел. 25−47−43.