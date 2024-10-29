От Африки до Азии: куда отправиться из Уфы за пляжным отдыхом этой осенью

С наступлением холодов и первых заморозков многие из нас начинают мечтать о солнечных пляжах и теплых морях. Когда ветер завывает за окном, а снег укрывает землю, мысли о дальних странах становятся особенно привлекательными.
Прямые рейсы из Уфы открывают двери для любителей заграничного отдыха. Один из главных плюсов прямых рейсов — это удобство. Отправляясь в путешествие, можно избежать долгих ожиданий на пересадках и сэкономить время на дорогу. Расскажем, в какие теплые страны можно улететь из Уфы этой осенью.
ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ТАИЛАНД.
Таиланд продолжает оставаться одним из самых востребованных направлений для отдыха. С его потрясающими пляжами, яркой культурой и гастрономическими изысками, эта страна словно создана для тех, кто хочет забыть о зиме. Пхукет и Паттайя — настоящие экзотические уголки, где можно порадоваться долгожданному солнцу и попробовать настоящую тайскую кухню.
Тайланд продолжает оставаться одним из самых популярных направлений для российских туристов. Виктория МИНАЕВА.
В ноябре здесь начинается сухой сезон, что делает поездку особенно заманчивой. Пхукет легко доступен из многих стран мира благодаря международному аэропорту. Ночная жизнь здесь разнообразна: от ярких шоу до тихих баров на пляже. Кроме того, можно отправиться в джунгли на экскурсию с гидом, насладиться красотой природы и увидеть экзотических животных.
Рейсы на Пхукет из Уфы обеспечат Red Wings и AZUR air два раза в 10−13 дней. В аэропорт Паттайи запланирован один рейс в 12 дней компанией AZUR air.
ЛЮБИМЫЙ КУРОРТ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ — ТУРЦИЯ.
Турция — это проверенный временем фаворит среди российских туристов. Хоть пляжный сезон подходит к концу, но даже в ноябре легко можно застать теплые дни. Анталья, Алания и Кемер предлагают идеальные условия для пляжного отдыха с высоким уровнем сервиса и разнообразием развлечений. Турция — это не только красивые пляжи. Здесь можно погрузиться в богатую историю, исследуя древние руины и наслаждаясь уникальной атмосферой восточной культуры.
Турция — это не только пляжный отдых, но и богатая история. Марина ВОЛОСЕВИЧ.
Турецкая кухня — это отдельная тема для обсуждения. От ароматного кебаба до сладкой пахлавы — каждое блюдо здесь пропитано традициями и любовью к еде. Не забудьте попробовать местные деликатесы в уютных ресторанах, где вам предложат настоящие шедевры кулинарного искусства. Яркий город контрастов Стамбул, расположенный на пересечении Европы и Азии, предлагает туристам множество уникальных достопримечательностей.
Из Уфы в Турцию запланировано до прямых 14 рейсов в неделю от таких авиакомпаний, как Corendon Airlines, Southwind Airlines и AZUR Air. Red Wings будет осуществлять рейс в Стамбул один раз в неделю.
ПАЛЯЩЕЕ СОЛНЦЕ ЕГИПТА.
Египет также продолжает радовать своих гостей. Шарм-эль-Шейх и Хургада известны своими великолепными пляжами и возможностями для дайвинга в Красном море — одном из самых богатых фауной. Мягкий климат и доступные цены делают эту страну отличным выбором для тех, кто хочет сбежать от зимней стужи и насладиться теплом.
Любители истории могут попасть на экскурсию к археологическим памятникам. Алексей БУЛАТОВ.
Для любителей древностей есть экскурсии в Луксор, ранее известный как Фивы — один из древнейших городов Верхнего Египта, где находятся уникальные археологические памятники архитектуры под открытым небом.
Египет также остается на пике популярности среди российских туристов. Алексей БУЛАТОВ.
Для любителей адреналина пустыня Египта предлагает множество активных развлечений. От катания на квадроциклах по песчаным дюнам до сафари на верблюдах — каждый найдет занятие по душе.
В Шарм-эль-Шейх полеты два раза в неделю из уфимского аэропорта будет осуществлять авиакомпания «Россия». По одному рейсу в 10−11 дней запланировано у авиакомпаний AZUR air, Al Masria и «Уральские авиалинии». В Хургаду «Россия» и AZUR air запланировали такое же количество рейсов.
СОВРЕМЕННЫЙ ДУБАЙ.
Дубай — настоящий оазис роскоши и развлечений, который привлекает туристов со всего мира. Город славится своими невероятными архитектурными достижениями. Знаменитое здание Бурдж-Халифа является самым высоким в мире, а местные пляжи — одними из самых популярных у туристов.
Солнечные пляжи Дубая — это идеальное место для тех, кто хочет насладиться морем. Евгения ГУСЕВА.
Поднимитесь на смотровую площадку и насладитесь панорамным видом на город и Персидский залив. Когда солнце заходит за горизонт, Дубай превращается в яркий ночной город. Посетите район Аль-Фахиди, где можно увидеть традиционные арабские дома и погрузиться в атмосферу старого города. Не забудьте заглянуть в музей Дубая, чтобы узнать больше о культуре и традициях этого удивительного места.
Рейсы из Уфы в ОАЭ будут осуществлять две авиакомпании: Flydubai будет выполнять 4 рейса в неделю в Дубай, а Air Arabia — до 7 рейсов в неделю в Шарджу.