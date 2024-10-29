От Африки до Азии: куда отправиться из Уфы за пляжным отдыхом этой осенью

В ноябре здесь начинается сухой сезон, что делает поездку особенно заманчивой. Пхукет легко доступен из многих стран мира благодаря международному аэропорту. Ночная жизнь здесь разнообразна: от ярких шоу до тихих баров на пляже. Кроме того, можно отправиться в джунгли на экскурсию с гидом, насладиться красотой природы и увидеть экзотических животных.