В Норильске результативность «Серной программы» замерят по научной формуле

Начиная с 2022 года на территориях вокруг промышленных площадок «Норникеля» специалисты собирают сведения о состоянии различных компонентов наземных и водных экосистем: флоры, фауны и почв. Для животных и растений это показатели видового разнообразия и обилия индикаторных групп. Для рек, озер и почв — содержание тех или иных химических элементов, присутствие живых организмов. Такая работа проводится не только в зонах промышленного воздействия, но и на фоновых площадках — там, где экосистемы сохранились в первозданном виде. Показатели фоновых площадок при этом принимаются за «норму».