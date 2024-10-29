В Норильске результативность «Серной программы» замерят по научной формуле

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Разработанный Сибирским отделением Российской академии наук интегральный показатель состояния экосистем (ИПСЭ) будет применен в Норильске для изучения результативности «Серной программы». Об этом заявил ТАСС вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев.
«Формулу ИПСЭ будем применять в Норильске, смотреть, насколько состояние будет улучшаться», — заявил Селезнев.
Ранее эксперт по экологической ответственности бизнеса фонда «Природа и люди» Алексей Книжников на саммите устойчивого развития «Сибирская перспектива» предложил оценить с помощью биоиндикаторов — растений и животных — снижение выбросов диоксида серы в Норильске.
Начиная с 2022 года на территориях вокруг промышленных площадок «Норникеля» специалисты собирают сведения о состоянии различных компонентов наземных и водных экосистем: флоры, фауны и почв. Для животных и растений это показатели видового разнообразия и обилия индикаторных групп. Для рек, озер и почв — содержание тех или иных химических элементов, присутствие живых организмов. Такая работа проводится не только в зонах промышленного воздействия, но и на фоновых площадках — там, где экосистемы сохранились в первозданном виде. Показатели фоновых площадок при этом принимаются за «норму».
Собранные в зонах воздействия данные сравниваются с фоновыми показателями. Так удается получить информацию о состоянии экосистем на территориях вокруг промышленных объектов «Норникеля» и узнать, есть ли отклонения от «нормы». Поскольку реакция на антропогенное воздействие у разных организмов может отличаться, для более точного результата при расчете ИПСЭ учитываются показатели по целому комплексу индикаторных групп и видов. Для фоновых территорий ИПСЭ принимается за единицу.
О «Серной программе».
В октябре 2023 года на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске стартовал первый этап флагманского проекта градообразующей компании «Норильский никель» — «Серной программы». Предполагается, что технологии, принятые для «Серной программы», позволят улавливать не менее 99% диоксида серы на основных плавильных агрегатах, на которых они будут применены, и учитывают особенности рудной базы Норильского промышленного района, применяемые пирометаллургические процессы, а также логистические ограничения Норильска (отсутствие внешнего ж/д сообщения, ограниченный период навигации по Енисею, межнавигационный период, при котором есть только авиасообщение, условия логистики по Северному морскому пути). Утилизация диоксида серы будет происходить с получением серной кислоты и ее последующей нейтрализацией известняком с производством гипса.