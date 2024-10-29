«Уно» для начинающих: правила игры, стратегии и инструкция по подсчету очков

Нет, карта «Возьми четыре и смена цвета» может быть сыграна только если у вас нет карт, которые соответствуют текущему цвету на столе. Если соперник считает, что вы сыграли ее нечестно, он может оспорить это, и если окажется, что у вас была подходящая карта, вы берете четыре карты в качестве штрафа.