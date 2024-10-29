Жаркие дебаты и выборы президента: молодежь Ростовской области изучает избирательную систему

Напомним, что в Ростовской области также продолжается чемпионат по дебатам «ГлаголЪ», в котором принимают участие студенты высших учебных заведений. Команды, состоящие из трех человек, получают тему, касающуюся избирательного процесса, и вступают в дискуссию. Одна команда занимает позицию «за», а другая — «против». В итоге им нужно отстоять или опровергнуть предложенную тему. Профессиональное жюри определяет, чьи аргументы в полемике оказались более весомыми.