Жаркие дебаты и выборы президента: молодежь Ростовской области изучает избирательную систему

В Ростовской области по инициативе регионального избиркома проводится целый ряд интеллектуальных состязаний для школьников и студентов, направленных на ознакомление с избирательным процессом. На сегодняшний день в них приняли участие свыше пятисот ребят из Ростова-на-Дону, Таганрога, Каменска-Шахтинского, Батайска и Шахт.
В Волгодонске прошел отборочный тур из серии игр «Terra Democratia. Земля демократии». В нем приняли участие будущие учителя — учащиеся Волгодонского педагогического колледжа. Настольная игра учит правильно развивать и выражать свои мысли, а также взаимодействовать с другими людьми.
Фото: предоставлено пресс-службой ИКРО.
По сюжету действие игры происходит в Заполярье, где создано новое государство Полис. Перед жителями страны стоит задача преобразить суровую землю, а для этого нужно провести выборы президента. Игроки в роли кандидатов включаются в предвыборную гонку, чтобы пройти весь процесс выборов. Благодаря таким играм будущие избиратели знакомятся с избирательной системой России.
Фото: предоставлено пресс-службой ИКРО.
Напомним, что в Ростовской области также продолжается чемпионат по дебатам «ГлаголЪ», в котором принимают участие студенты высших учебных заведений. Команды, состоящие из трех человек, получают тему, касающуюся избирательного процесса, и вступают в дискуссию. Одна команда занимает позицию «за», а другая — «против». В итоге им нужно отстоять или опровергнуть предложенную тему. Профессиональное жюри определяет, чьи аргументы в полемике оказались более весомыми.
Фото: предоставлено пресс-службой ИКРО.
Финальные встречи, на которых будут определены лучшие игроки и участники дебатов, пройдут в ноябре.