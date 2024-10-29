Последние новости к вечеру 29 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 29 октября 2024 года.
Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания
Президент Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания, наблюдая за учениями по видеосвязи. Он подчеркнул, что применение ядерного оружия — крайняя мера, и что ядерная триада остается надежным гарантом суверенитета.
В Кремле назвали завод Rheinmetall законной целью для войск РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что завод немецкого концерна Rheinmetall на Украине станет законной военной целью для российских войск. Концерн строит там четыре завода по производству вооружения, первый уже запущен и обслуживает БМП и танки.
Кадыров пообещал возмездие из-за атаки на университет спецназа
Глава Чечни заявил, что атака на Российский университет спецназа в Гудермесе вызовет «такое возмездие, что даже не снилось». Рамзан Кадыров распорядился усилить борьбу на передовой «еще на 100%» и отметил, что следствие выясняет, как могла произойти такая атака.
Продажу алкоголя по будням ограничат в Вологодской области
В Вологодской области продажу алкоголя ограничат с 12 до 14 часов в будние дни, начиная с 1 марта 2025 года. В выходные и праздничные дни режим торговли останется прежним. Алкоголь можно будет свободно приобретать в ресторанах и барах.
Российская «дочка» Auchan регистрирует новый товарный знак
Компания «Ашан» подала заявку на регистрацию нового товарного знака — красного птенчика, который будет использоваться для продвижения косметики и других товаров, но не станет основным логотипом.