Последние новости к вечеру 29 октября 2024 года

Глава Чечни заявил, что атака на Российский университет спецназа в Гудермесе вызовет «такое возмездие, что даже не снилось». Рамзан Кадыров распорядился усилить борьбу на передовой «еще на 100%» и отметил, что следствие выясняет, как могла произойти такая атака.