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В детском саду в Ташкенте мальчика нарядили в женское платье и заставили выступить на празднике: родители назвали это унижением

В одном из детских садов Ташкента разгорелся скандал: мальчика нарядили в женское платье и заставили выступить на празднике. Отец ребёнка, узнав о случившемся, заявил, что это было унижением для ребёнка и нарушением его прав.

Источник: Vaib.Uz

Инцидент произошел в детском саду Мирабадского района столицы. Отец мальчика обратился к детскому омбудсмену, чтобы защитить права сына.

По его словам, несовершеннолетний ребёнок, воспитанник этого детского сада, был одет воспитательницей в девичью одежду. Ему накрасили губы и лицо, а затем заставили исполнять женский танец. О подготовке к мероприятию отца не предупреждали и согласия не спрашивали. Он узнал обо всем только из фото и видеозаписей, которые получил через Telegram.

После обращения отца детский омбудсмен инициировал проверку. Министерство дошкольного и школьного образования изучило ситуацию, и, как показали результаты, воспитательница организовала постановку без согласия отца. В итоге трудовой договор с воспитательницей был расторгнут на основании статьи 157 Трудового кодекса (расторжение трудового договора по соглашению сторон).

образование