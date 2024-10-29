В детском саду в Ташкенте мальчика нарядили в женское платье и заставили выступить на празднике: родители назвали это унижением

Инцидент произошел в детском саду Мирабадского района столицы. Отец мальчика обратился к детскому омбудсмену, чтобы защитить права сына.
По его словам, несовершеннолетний ребёнок, воспитанник этого детского сада, был одет воспитательницей в девичью одежду. Ему накрасили губы и лицо, а затем заставили исполнять женский танец. О подготовке к мероприятию отца не предупреждали и согласия не спрашивали. Он узнал обо всем только из фото и видеозаписей, которые получил через Telegram.
После обращения отца детский омбудсмен инициировал проверку. Министерство дошкольного и школьного образования изучило ситуацию, и, как показали результаты, воспитательница организовала постановку без согласия отца. В итоге трудовой договор с воспитательницей был расторгнут на основании статьи 157 Трудового кодекса (расторжение трудового договора по соглашению сторон).