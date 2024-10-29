Экс-солистка «Ленинграда» Вокс заявила, что Шнуров нуждается в Инстасамке

В 2019 году Шнуров представил свой проект — группу с преимущественно женским вокалом под названием «Зоя». Солисткой коллектива стала Ксения Руденко, которая также поет в «Ленинграде». За время своего существования группа «Зоя» прославилась благодаря сатирическим песням с критикой многих медийных лиц. В частности, наибольшее внимание общественности привлекла песня «Шмарофон», в тексте которой был намек на то, что журналистка Ксения Собчак якобы родила сына Платона не от своего экс-супруга Максима Виторгана.