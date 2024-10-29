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Игги Поп анонсировал лайв-альбом Live at Montreux Jazz Festival 2023

Американский рокер Игги Поп представит концертную пластинку Live at Montreux Jazz Festival 2023 24 января 2025-го.

Источник: Звук

Американский рокер Игги Поп представит концертную пластинку Live at Montreux Jazz Festival 2023 24 января 2025-го.

Запись релиза из 17 песен происходила на 57-м джазовом фестивале в швейцарском городе Монтре. Игги появился на мероприятии в третий раз. В ходе выступления он исполнил как хиты времен группы The Stooges, так и треки из своего прошлогоднего сольника Every Looser.

Ранее стало известно, что музыка Попа, а также Smashing Pumpkins, Devo и других артистов прозвучит в приключенческой игре Mixtape, выход которой запланирован на 2025 год.