Игги Поп анонсировал лайв-альбом Live at Montreux Jazz Festival 2023

Запись релиза из 17 песен происходила на 57-м джазовом фестивале в швейцарском городе Монтре. Игги появился на мероприятии в третий раз. В ходе выступления он исполнил как хиты времен группы The Stooges, так и треки из своего прошлогоднего сольника Every Looser.