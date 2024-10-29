Игги Поп анонсировал лайв-альбом Live at Montreux Jazz Festival 2023

Американский рокер Игги Поп представит концертную пластинку Live at Montreux Jazz Festival 2023 24 января 2025-го.
Запись релиза из 17 песен происходила на 57-м джазовом фестивале в швейцарском городе Монтре. Игги появился на мероприятии в третий раз. В ходе выступления он исполнил как хиты времен группы The Stooges, так и треки из своего прошлогоднего сольника Every Looser.
Ранее стало известно, что музыка Попа, а также Smashing Pumpkins, Devo и других артистов прозвучит в приключенческой игре Mixtape, выход которой запланирован на 2025 год.