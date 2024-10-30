В Калининграде приватизировали все муниципальные бани

Администрация Калининграда приватизировала муниципальные бани, объединив их в общество с ограниченной ответственностью «Калининградские бани». Постановление о приватизации размещено на сайте мэрии. Документ подписан главой администрации Калининграда Еленой Дятловой.
Учредителем нового ООО с уставным капиталом в 70,4 млн руб. значится муниципальное образование «Городской округ “Город Калининград”.
В составе общества — 5 бань, расположенных на ул. Комсомольской, Дзержинского, Герцена, Суворова и Парковой.