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В Калининграде приватизировали все муниципальные бани

Пять бань объединили в одно ООО.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Калининграда приватизировала муниципальные бани, объединив их в общество с ограниченной ответственностью «Калининградские бани». Постановление о приватизации размещено на сайте мэрии. Документ подписан главой администрации Калининграда Еленой Дятловой.

Учредителем нового ООО с уставным капиталом в 70,4 млн руб. значится муниципальное образование «Городской округ “Город Калининград”.

В составе общества — 5 бань, расположенных на ул. Комсомольской, Дзержинского, Герцена, Суворова и Парковой.