Умер глава Белорусской федерации хоккея на траве Александр Екименко

Умер председатель Белорусской федерации хоккея на траве, член комиссии НОК по работе с федерациями Александр Екименко, сообщили в НОК. Ему было 57 лет.
Александр Екименко внес большой вклад в развитие хоккея на траве. Помогал создавать и возрождать команды, искренне переживал за развитие этого вида спорта.
Он был мастером спорта СССР, мастером спорта международного класса.
Еще мы писали, что белоруска делала фото и упала за борт лодки прямо на лопасти работающего мотора: «Получила рваные раны и открытые переломы».
Кроме того, Минздрав назвал кодовое слово для спасения при инсульте.
Также рассказали, что в Минске водитель Seat врезался в пассажирский автобус МАЗ на Козлова. «Ослепило солнечным светом».