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Умер глава Белорусской федерации хоккея на траве Александр Екименко

Ушел из жизни глава Белорусской федерации хоккея на траве Александр Екименко.

Источник: Комсомольская правда

Умер председатель Белорусской федерации хоккея на траве, член комиссии НОК по работе с федерациями Александр Екименко, сообщили в НОК. Ему было 57 лет.

Александр Екименко внес большой вклад в развитие хоккея на траве. Помогал создавать и возрождать команды, искренне переживал за развитие этого вида спорта.

Он был мастером спорта СССР, мастером спорта международного класса.

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