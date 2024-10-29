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В Ростовской области утвердили программу по переселению из аварийного жилья

В Ростовской области из авариного жилья планируют переселить 4,8 тысячи человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области утвердили региональную программу по переселению из домов, признанных авариными с 1 января 2022 года. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и территориального развития Дона Юрий Сильвестров.

— В программу включены дома, признанные аварийными с 1 января 2022 по 1 июля 2024 года. Сейчас таких зданий 290, их общая площадь — 98,9 тысячи кв. метров. Проживают в них 4864 человека, — рассказал Юрий Сильвестров.

Власти планируют вносить изменения в программу два раза в год.

Добавим, программу по переселению из авариного фонда подготовили в минстрое области по поручению губернатора.