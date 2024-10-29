На дороге в Омске, где перевернулся автобус, поставят предупреждающие знаки

Напомним, подписчики портала Om1.ru сообщили о серьёзном ДТП с участием общественного транспорта в Омске. В районе аграрного университета пассажирский автобус, ехавший по маршруту № 336 в сторону Нефтяников, свалился в канаву ливневой канализации.
По предварительной информации, девушке, ехавшей в салоне, потребовалась помощь медиков.
«Завтра на этом участке поставят временные предупреждающие знаки дорожного движения, всем участникам дорожного движения рекомендуется соблюдать установленный скоростной режим», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии Омска.
Кроме того, на этом участке пообещали установить бордюры. Правда, произойдёт это только в следующем году.