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На дороге в Омске, где перевернулся автобус, поставят предупреждающие знаки

Бордюры там планируют сделать только в следующем году.

Источник: Om1 Омск

Напомним, подписчики портала Om1.ru сообщили о серьёзном ДТП с участием общественного транспорта в Омске. В районе аграрного университета пассажирский автобус, ехавший по маршруту № 336 в сторону Нефтяников, свалился в канаву ливневой канализации.

По предварительной информации, девушке, ехавшей в салоне, потребовалась помощь медиков.

«Завтра на этом участке поставят временные предупреждающие знаки дорожного движения, всем участникам дорожного движения рекомендуется соблюдать установленный скоростной режим», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии Омска.

Кроме того, на этом участке пообещали установить бордюры. Правда, произойдёт это только в следующем году.