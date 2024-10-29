Ланской мост через Черную речку уходит на ремонт. Движение по нему ограничат

Новые ограничения стартуют в последний день октября и в Красном Селе. Для ремонта дороги там на один день ограничат проезд по Кингисеппскому шоссе от площади Воинской Славы до Нарвской улицы: в направлении от площади к Нарвской движение будет закрыто, сообщает Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. Объехать участок можно будет по Гатчинскому шоссе, Красногородской и Нарвской улицам, Ивангородскому проспекту, улице Свободы, проспекту Ленина, улице Юных Пионеров, Кингисеппскому шоссе и Гаражной улице.