В Уфе отказались от строительства мечети на Менделеева

На улице Менделеева в Уфе не будут строить мечеть. Храм хотели возвести возле дома 152/3, однако жители были категорически против. По их словам, они не хотят уничтожения леса.
Также строительство мечети невозможно именно из-за лесной местности. Как пояснили в Совете по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ, на указанном земельном участке запрещено законодательно возводить капитальные строения.
После обсуждения острого вопроса было принято решение от строительства данного объекта отказаться.
— Договор по выделению спорного земельного участка между Министерством лесного хозяйства РБ и религиозной организацией расторгнуть, — сообщили в Совете.
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