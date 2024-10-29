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В Уфе отказались от строительства мечети на Менделеева

Жители района были против строительства.

Источник: Комсомольская правда

На улице Менделеева в Уфе не будут строить мечеть. Храм хотели возвести возле дома 152/3, однако жители были категорически против. По их словам, они не хотят уничтожения леса.

Также строительство мечети невозможно именно из-за лесной местности. Как пояснили в Совете по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ, на указанном земельном участке запрещено законодательно возводить капитальные строения.

После обсуждения острого вопроса было принято решение от строительства данного объекта отказаться.

— Договор по выделению спорного земельного участка между Министерством лесного хозяйства РБ и религиозной организацией расторгнуть, — сообщили в Совете.

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