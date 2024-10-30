«Расписание составляется с учётом трудовой миграции»: власти ответили на критику переполненных автобусов до Зеленоградска

Расписание автобусов в регионе составляют с учётом трудовой миграции. Об этом сообщило мининфраструктуры Калининградской области в комментариях на странице во «ВКонтакте» губернатора Алексея Беспрозванных.
Под одним из постов жительница Холмогоровки пожаловалась на расписание автобусов зеленоградских маршрутов № 141 и № 141, которые ходят раз в 30 минут и переполнены в час пик.
«Анализ пассажиропотока показывает, что перевозка осуществляется шестью автобусами большого класса, вместимость которых составляет от 50 до 60 сидячих мест и 30 стоя. При этом часть пассажиров следует только до ближайших населённых пунктов», — ответили в пресс-службе. По информации ведомства, автобусы обычно переполнены с 6:30 до 7:30, а в остальное время количество людей в салоне снижается.
Из Зеленоградска в посёлки Куршской косы в 20:10 больше не будет ходить автобусный маршрут № 210.