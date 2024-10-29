Первый посмертный сингл Лиама Пейна Do No Wrong выйдет 1 ноября

1 ноября выйдет новая песня покойного поп-музыканта Лиама Пейна, получившая название Do No Wrong. Об этом стало известно из социальных сетей Сэма Паундса — продюсера, приложившего к релизу руку.
Я молюсь, чтобы эта песня затмила собой все негативные эхо. Я молюсь, чтобы сверхъестественная позитивная сила исцеления коснулась всех и каждого из вас.
Сэм Паундс.
продюсер.
Песня станет первым новым материалом, вышедшим после внезапной кончины Лиама Пейна 16 октября. Как напоминает Billboard, трагедия произошла в отеле в Буэнос-Айресе, куда музыкант приехал на выступление Найла Хорана. Оба музыканта ранее входили в состав One Direction.
Ранее стало известно, что другой участник бойзбэнда Зейн Малик перенес тур, узнав о гибели Пейна.