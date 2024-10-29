В Росатоме создали испытательный стенд для отработки водородных технологий

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Ученые Росатома создали уникальный испытательный стенд для отработки технологии получения низкоуглеродного водорода из природного газа. Как рассказали ТАСС в АО «Росатом наука» (научный дивизион госкорпорации), испытания стенда завершены, и он полностью готов к проведению исследований.
Блочно-модульный испытательный стенд для отработки технологии производства низкоуглеродного водорода и водородсодержащих смесей с использованием тепла высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР) разработан и изготовлен в протвинском филиале НИИ НПО «Луч» (входит в научный дивизион). Производительность стенда по водороду при нормальных условиях — 150 куб. м в час, чистота продукта — не менее 99,99%. Оборудование позволяет отрабатывать все технологические стадии получения водорода: подготовку сжатого природного газа, сероочистку, паровой и парокислородный риформинг, среднетемпературную и низкотемпературную конверсии монооксида углерода, очистку и выделение водорода из водородсодержащей смеси.
Уже сформирована и запущена программа экспериментальных работ на стенде, рассчитанная на 2024−2025 годы. Эти работы проводятся по заказу электроэнергетического дивизиона Росатома в рамках инвестиционного проекта по созданию отечественных технологий для крупномасштабного производства и потребления водорода и водородсодержащих продуктов. Результаты исследований будут использоваться при проверке расчетных моделей, создании цифровых двойников и проектировании промышленных аппаратов химико-технологической части атомной энерготехнологической станции (АЭТС) и крупнотоннажных установок получения синтез-газа, водорода, метанола и аммиака.
По словам научного консультанта генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом», члена-корреспондента РАН Антона Максимова, появление в России такого уникального стенда позволит не только отработать технические решения химико-технологической части АЭТС с реактором ВТГР, но и организовать на его основе полноценный научно-испытательный центр. «Наличие разработанного в Росатоме стенда существенно расширяет возможности госкорпорации по освоению соответствующих технологий, дает возможность разработчикам со всей страны на взаимовыгодной основе проводить испытания и отработку соответствующих процессов и катализаторов и служит обязательным условием для достижения технологической независимости нашей страны как в области водородных технологий, так и производства газохимической продукции с использованием низкоуглеродного атомного тепла», — считает Максимов.
Специалисты протвинского филиала НИИ НПО «ЛУЧ» разработали также технологическую схему производства низкоуглеродного аммиака, как наиболее перспективного на мировом рынке водородсодержащего продукта, которая допускает использование высокопотенциального тепла реактора ВТГР или иного внешнего энергоисточника, отметили в Росатоме.