В Росатоме создали испытательный стенд для отработки водородных технологий

По словам научного консультанта генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом», члена-корреспондента РАН Антона Максимова, появление в России такого уникального стенда позволит не только отработать технические решения химико-технологической части АЭТС с реактором ВТГР, но и организовать на его основе полноценный научно-испытательный центр. «Наличие разработанного в Росатоме стенда существенно расширяет возможности госкорпорации по освоению соответствующих технологий, дает возможность разработчикам со всей страны на взаимовыгодной основе проводить испытания и отработку соответствующих процессов и катализаторов и служит обязательным условием для достижения технологической независимости нашей страны как в области водородных технологий, так и производства газохимической продукции с использованием низкоуглеродного атомного тепла», — считает Максимов.