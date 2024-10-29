Российские препараты на основе онколитических вирусов проходят клинические испытания

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российские ученые в настоящее время проводят клинические испытания отечественных препаратов на основе онколитических вирусов для борьбы с онкозаболеваниями. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение».