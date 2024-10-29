Фальков: треть научного бюджета Минобрнауки вкладывается в медицинские исследования

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Треть бюджета, предусмотренного на проведение фундаментальных исследований, идет на научные исследования в области медицины, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение — 2024».
«Всего в 2023—2024 годах научные исследования по различным направлениям медицины и близким областям знаний проводят 247 подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ организаций. Общий объем их финансирования составил 33,2 млрд рублей. Это почти треть от общего объема бюджетных ассигнований, которые предусмотрены министерству на проведение фундаментальных научных исследований», — сказал Фальков.
Министр отметил, что в 2023 году было разработано 8 медицинских изделий и 294 медицинские технологии, начаты фармакологические исследования 5 лекарственных средств, получено 100 патентов на изобретения и 3 патента на полезную модель. По его словам, это стало возможно «во многом благодаря концентрации ресурсов и гибкой комбинации различных инструментов государственной поддержки».
III Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение — 2024» проходит в Москве с 28 по 29 октября. Мероприятие проводится в год 150-летия со дня рождения первого советского народного комиссара здравоохранения Николая Семашко, модель здравоохранения которого и ее основные принципы по сей день являются актуальными и применяются во многих странах мира.
Программа конгресса включает в себя 8 тематических треков, в рамках которых планируется обсудить вопросы здоровьесбережения, ключевые направления развития системы здравоохранения РФ, а также стратегии борьбы с различными заболеваниями. ТАСС выступает генеральным информационным партнером конгресса.