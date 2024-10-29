Фальков: треть научного бюджета Минобрнауки вкладывается в медицинские исследования

III Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение — 2024» проходит в Москве с 28 по 29 октября. Мероприятие проводится в год 150-летия со дня рождения первого советского народного комиссара здравоохранения Николая Семашко, модель здравоохранения которого и ее основные принципы по сей день являются актуальными и применяются во многих странах мира.