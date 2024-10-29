Убийцу бывшего командира подлодки «Краснодар» приговорили к 25 годам заключения

10 июля Денисенко подкараулил Ржицкого в парке, где тот по утрам бегал. Киллер выстрелил в свою жертву не менее восьми раз и скрылся. По словам местных жителей, в то утро из-за дождя бегунов было меньше, чем обычно, поэтому очевидцев убийства не нашлось. Пострадавший скончался на месте.