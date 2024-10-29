Российский препарат от синдрома Криглера-Найяра завершает доклинические испытания

Синдром Криглера-Найяра — это генетическое заболевание, при котором в организме чрезмерно накапливается несвязанный, или непрямой, билирубин (токсичный продукт гибели эритроцитов). В результате кожа и слизистые окрашиваются в желтый цвет, повреждаются печень и нервная система. В зависимости от молекулярных особенностей и тяжести состояния выделяют два типа синдрома Криглера-Найяра: 1-й тип — с более тяжелым течением, 2-й тип — с более легким. При синдроме 1-го типа нужна трансплантация печени. При 2-м типе продолжительность жизни не отличается от нормальной, так как симптомы легкие.