СМИ: американский исследователь случайно нашел затерянный город в джунглях Мексики

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Аспирант университета Тулейн, расположенного в городе Новый Орлеан случайно обнаружил затерянный древний город в джунглях штата Кампече на юго-востоке Мексики. Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.
По ее информации, открытие было сделано при помощи лазерного сканирования поверхности Земли с использованием технологии LIDAR (Light Detection and Ranging). «Я был примерно на 16-й странице поиска Google, когда нашел лазерную съемку, проведенную мексиканской организацией по мониторигу окружающей среды», — объясняет аспирант Люк Олд-Томас. Применив археологические методы, аспирант изучил карты местности и обнаружил скрытый под джунглями «огромный древний город в котором могло проживать от 30 тыс. до 50 тыс. человек в период его расцвета с 750-й по 850 год нашей эры». Специалисты, которые ранее работали с этими картами, его просто не заметили.
Группа археологов Тулейнского университета в общей сложности обнаружила три объекта, площадь которых сопоставима со столицей Шотландии городом Эдинбургом. Комплекс древних поселений ученые назвали «Валериана». Они полагают, что по площади он уступает только Калакмулю, который считается крупнейшим древним поселением майя в Латинской Америке.
По мнению ученых, в обнаруженном городе находилось две площади с храмовыми пирамидами, где жители совершали религиозные ритуалы. Также обнаружена большая площадка, которая могла использоваться для древней игры с мячом. Кроме того, были выявлены свидетельства наличия водохранилища. В общей сложности археологи обнаружили 6 764 постройки различных размеров. Эксперты полагают, что результаты исследования подтверждают предположения о том, что майя жили в городах со сложной системой уклада, а не в изолированных деревнях.