СМИ: американский исследователь случайно нашел затерянный город в джунглях Мексики

По ее информации, открытие было сделано при помощи лазерного сканирования поверхности Земли с использованием технологии LIDAR (Light Detection and Ranging). «Я был примерно на 16-й странице поиска Google, когда нашел лазерную съемку, проведенную мексиканской организацией по мониторигу окружающей среды», — объясняет аспирант Люк Олд-Томас. Применив археологические методы, аспирант изучил карты местности и обнаружил скрытый под джунглями «огромный древний город в котором могло проживать от 30 тыс. до 50 тыс. человек в период его расцвета с 750-й по 850 год нашей эры». Специалисты, которые ранее работали с этими картами, его просто не заметили.