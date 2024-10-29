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Оливия Родриго рассказала, какой концертный фильм считает своим любимым

Певица отметила, что не видела ленту в кинотеатре и посмотрела ее лишь недавно. Тем не менее именно в этой картине, по мнению Родриго, есть «незабываемые сцены».

Источник: Звук

Певица отметила, что не видела ленту в кинотеатре и посмотрела ее лишь недавно. Тем не менее именно в этой картине, по мнению Родриго, есть «незабываемые сцены».

Лента вышла в 2012 году и рассказывала о концертном туре Кэти Перри в поддержку альбома Teenage Dream. Лонгплей стал третьим в дискографии артистки и по сей день остается для нее одним из самых коммерчески успешных.

Помимо концертных номеров, в фильме также были показаны отрывки интервью с самой певицей, напоминает NME.

Ранее Оливия Родриго назвала имя артистки, которой восхищается, и раскрыла, какой трек стоял у нее на повторе летом.