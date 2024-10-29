В МФТИ планируют запустить IT-систему реабилитации больного на дому

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Научный коллектив Московского физико-технического института (МФТИ) с коллегами-медиками разработал систему медицинской реабилитации нового поколения, которую больной сможет использовать на дому. Об этом сообщили в пресс-службе МФТИ, отметив, что рабочий прототип планируется запустить через полгода.
«Специализированный софт способен определять движения пациента, распознавать ошибки в выполнении упражнений и корректировать их, адаптировать нагрузку, а также собирать и передавать данные пациента врачу восстановительной медицины. В течение следующих 6 месяцев разработчики будут готовить прототип системы реабилитации к тестированию», — отметили в пресс-службе.
Авторы предусмотрели следующий сценарий использования онлайн-системы медицинской реабилитации. Пациент устанавливает приложение на компьютер/телефон и создает свою учетную запись. После этого в списке специалистов он выбирает своего врача-реабилитолога.
После подтверждения личности открывается доступ к списку упражнений, которые индивидуально назначил врач для реабилитации с учетом особенностей данного клинического случая. Пациент начинает их выполнять, а система в реальном времени его корректирует, сообщая об ошибках. Данные о тренировке и полученная статистика видны как самому пациенту, так и его врачу.
Команду физиков под руководством Андрея Березовского консультируют руководитель центра медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Ольга Лайшева и профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ Иван Гордеев.