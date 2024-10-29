В МФТИ планируют запустить IT-систему реабилитации больного на дому

После подтверждения личности открывается доступ к списку упражнений, которые индивидуально назначил врач для реабилитации с учетом особенностей данного клинического случая. Пациент начинает их выполнять, а система в реальном времени его корректирует, сообщая об ошибках. Данные о тренировке и полученная статистика видны как самому пациенту, так и его врачу.