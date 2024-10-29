В библиотеке Нью-Йорка нашли ранее не опубликованный вальс Шопена

Специалисты установили, что найденное произведение имеет отличия от ранее известных творений польского композитора.
«Оно короче других вальсов Шопена — всего 48 тактов с повторением, или около 80 секунд. Произведение в тональности ля минор имеет необычные динамические отметки, включая три форте, обозначающее максимальную громкость, около начала», — отметил сотрудник нью-йоркской библиотеки Роберт Макклеллан.
Сотрудники библиотеки также пришли к выводу, что вальс был написан на машинной бумаге с использованием галловых чернил, такой стиль характерен для 1830-х годов. В это время Шопену было около 20 лет.
В сентябре стало известно о том, что специалисты Политехнической библиотеки Москвы отреставрировали древние фолианты XIX и XX веков, проект был приурочен к 160-летию одного из старейших хранилищ России.