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В библиотеке Нью-Йорка нашли ранее не опубликованный вальс Шопена

Специалисты научной библиотеки при музее Моргана в Нью-Йорке нашли неизданный вальс композитора Фриддерика Шопена, который, приблизительно, был создан в первой половине XIX века. Об этом сообщает газета New York Times 29 октября.

Специалисты установили, что найденное произведение имеет отличия от ранее известных творений польского композитора.

«Оно короче других вальсов Шопена — всего 48 тактов с повторением, или около 80 секунд. Произведение в тональности ля минор имеет необычные динамические отметки, включая три форте, обозначающее максимальную громкость, около начала», — отметил сотрудник нью-йоркской библиотеки Роберт Макклеллан.

Сотрудники библиотеки также пришли к выводу, что вальс был написан на машинной бумаге с использованием галловых чернил, такой стиль характерен для 1830-х годов. В это время Шопену было около 20 лет.

В сентябре стало известно о том, что специалисты Политехнической библиотеки Москвы отреставрировали древние фолианты XIX и XX веков, проект был приурочен к 160-летию одного из старейших хранилищ России.