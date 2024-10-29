Сокращено число квантовых теорий, объясняющих расширение ранней Вселенной

Этот сценарий, так называемая космологическая «инфляция» Вселенной, сейчас не вызывает вопросов у большинства физиков, однако механизмы этого сверхбыстрого расширения, а также причины его начала и завершения, сейчас вызывают споры среди ученых. К примеру, основоположник российской космологии Алексей Старобинский и многие космологи считают, что это сверхбыстрое расширение было обусловлено квантовыми проявлениями силы гравитации или переменами в квантовых свойствах вакуума.