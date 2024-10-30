«Вы переболели — а он остался в организме»: Елена Бабура назвала 2 вируса, заражающие огромное число людей

«Вирусу не нужно, чтобы человек умер, так как он может развиваться только в живом организме. Что важно для вирусов? Чтобы люди болели дольше и как можно большее количество людей длительно болели. В этом плане вирусы-лидеры — ветряной оспы и герпеса — вот они заражают огромное количество людей. Вы переболели ветрянкой, а вирус остался в организме. И уже в более пожилом возрасте человек сталкивается с опоясывающим лишаем. Герпес, попав один раз в организм, потом постоянно себя проявляет», — объяснила глава регионального Роспотребнадзора.